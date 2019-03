Em visita a Campo Grande, Cônsul Geral de Portugal sugere intercâmbio turístico entre os países

IMG_4722

Em Campo Grande pela primeira vez, o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, embaixador Paulo Jorge Nascimento foi recebido pelo prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes nesta quinta-feira (28), para estreitar relações diplomáticas visando, principalmente, a divulgação turística dos países.

Há seis meses no cargo de cônsul no Brasil, Paulo falou da intenção de seu país em incentivar o intercâmbio cultural com Mato Grosso do Sul e, consequentemente, Campo Grande. “Estimular o intercâmbio cultural e turístico dos países traz um retorno importante para os dois lados”, afirmou.

Atualmente, existem em Campo Grande cerca de 2,5 mil portugueses oficialmente registrados. Durante o encontro, pautado no comércio, turismo e cultura, o prefeito Marquinhos Trad destacou a contribuição da colônia portuguesa para Campo Grande. “A gente percebe que é um povo que agrega. Exemplo disso são os campeonatos no Clube Estoril que abre as portas para todas as colônias interagirem”.

Também estiveram presentes no encontro o deputado do Parlamento Português Carlos Páscoa e representantes da Federação das Câmaras de Comércio Brasil e Portugal e da Câmara de Comércio Brasil-Portugal em Mato Grosso do Sul.