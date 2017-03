Em vídeo, Trump reitera promessa de aumentar gastos com defesa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou sua promessa de reformulação do Exército do país e voltou a afirmar que aumentará os investimentos no setor de defesa em seu primeiro Orçamento.

"Devemos dar ao nosso Exército o treinamento e o financiamento que precisam. Meu Orçamento dará ao Exército os recursos necessários para qualquer desafio global", declarou, em um vídeo editado e postado em sua conta oficial no Facebook, no qual está usando um uniforme da Força Aérea.

Em seu primeiro discurso no Congresso, que ocorreu na terça-feira, o presidente pediu aos senadores que o ajudem a reconstruir as Forças Armadas. Eu seu primeiro Orçamento, o republicano deve propor um aumento de US$ 54 bilhões em gastos com defesa.

