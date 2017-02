Em vão, porta-voz da PM fez apelo para que batalhões não fossem bloqueados

Citando o caos na segurança no Espírito Santo, o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, major Ivan Blaz, fez um apelo, em vídeo compartilhado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 9, a familiares de policiais militares, para que eles não impedissem a saída de agentes dos batalhões, tal qual foi feito em cidades do Estado vizinho.

Enquanto o vídeo era compartilhado em redes sociais, parentes, em sua maioria, mulheres de policiais, já se posicionavam ou se encaminhavam para ocupar os portões de unidades do Rio e de Niterói, levando mantimentos e água, com a intenção de lá permanecerem durante esta sexta-feira, 10. Segundo a PM, mais de 80% dos homens estão nas ruas.

Os policiais do Rio reivindicam a regularização dos pagamentos de salários e de gratificações por trabalharem em seus dias de folga. "Estamos cientes das manifestações. Mas é fundamental que não esqueçamos o que está acontecendo no nosso Estado vizinho. No Espírito Santo, em poucos dias, mais de 100 pessoas foram mortas, incluindo policiais e seus familiares", afirmou o major Blaz no vídeo. "Sabemos que nossa situação é difícil, é complexa, mas não podemos de forma alguma permitir que esse cenário de barbárie chegue às nossas casas, às nossas famílias."

"Todos estão percebendo o clamor público para que continuemos atuantes. Isso mostra a nossa importância. Impedir que o policiamento ganhe as ruas é lançar à própria sorte a sociedade como um todo, mas também os nossos familiares. Por favor, não impeçam a saída do policiamento", insistiu o porta-voz da PM.

