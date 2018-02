Em uma semana Polícia Militar recupera 12 veículos e prende 33 foragidos da Justiça

Para o comandante do CPM, coronel Wilson Sergio Monari, os resultados são extremamente significativos e fruto da intensificação das abordagens por todos os integrantes das unidades do CPM - Foto: Edemir Rodrigues

Com objetivo de prevenir a prática de crimes e proporcionar maior segurança à população campo-grandense a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e intermédio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), está reforçando o policiamento ostensivo preventivo da Capital.

De 19 a 25 de fevereiro diversas operações foram realizadas, que resultaram na abordagem de 4.126 pessoas e 2.403 veículos, na prisão de 33 foragidos da Justiça e recuperação de sete veículos furtados ou roubados.

Também foram tiradas de circulação três armas de fogo, 143 pessoas foram conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 81 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), juntamente com a confecção de 372 Autos de Infração de Trânsito e 62 Autos de Recolhimento e Documentos (ARD).

Para o comandante do CPM, coronel Wilson Sergio Monari, os resultados são extremamente significativos e fruto da intensificação das abordagens por todos os integrantes das unidades do CPM. “Essas ações estão reduzindo os índices criminais e proporcionado melhoria na qualidade de vida da população campo-grandense”, pontuou o comandante.