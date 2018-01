Em uma semana, mais de 6,6 mil já se cadastraram para receber alerta de desastres em MS

Os dados sobre a quantidade de inscritos referem-se a celulares de todas as operadoras por todo o Estado até esta segunda-feira (22), mas o número aumenta a cada dia devido a novas adesões - Foto: Chico Ribeiro

Em Mato Grosso do Sul, 6.614 usuários já estão cadastrados para receber os alertas de desastres por SMS. Os dados foram repassados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS). No Estado, o serviço entrou em funcionamento há uma semana, no dia 15.

Até o momento, somente um alerta foi emitido à população da região sul de MS, em decorrência de chuvas intensas e da incidência de raios. Com o aviso, a Defesa Civil envia orientação sobre como proceder preventivamente para evitar acidentes e danos materiais.

“Lembrando que não há motivo para pânico, o serviço serve para orientar a população a agir preventivamente, evitando danos em decorrência das condições climáticas”, destaca o coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli.

Para se cadastrar, basta enviar mensagem de texto com o Código de Endereçamento Postal (CEP) de interesse para o número 40199. É possível cadastrar mais de um CEP e o serviço pode ser suspenso quando o usuário desejar, com o envio da palavra SAIR para o mesmo número de adesão.

Os dados sobre a quantidade de inscritos referem-se a celulares de todas as operadoras por todo o Estado até esta segunda-feira (22), mas o número aumenta a cada dia devido a novas adesões.

Os alertas via celular são gratuitos e estão em funcionamento em vários estados brasileiros. Até o mês de março deverão ser implantados em todas as regiões do País.