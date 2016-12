PROGRAMAS SOCIAIS | Sexta, 23 de Dezembro de 2016 - 16:35 Em um ano, programas sociais da Águas Guariroba atenderam mais de 21 mil No Curso das Águas, ação que abre as portas da concessionária para estudantes e outros grupos, cerca de 1.100 pessoas tiveram a oportunidade de aprender mais sobre as ações realizadas pela Águas Guariroba para ser referência em saneamento básico no país