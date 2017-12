Em trinta dias Governo injeta 1,5 bilhão na economia do Estado

Na manhã desta segunda-feira, dia 04, o governador Reinaldo Azambuja anunciou o cronograma de pagamentos dos salários dos servidores ativos e inativos, de novembro, com vencimento em dezembro, 13º e salário de dezembro com vencimento em janeiro. No total, serão injetados na economia do Estado R$ 1,5 bilhão.

Representantes de todos os poderes e setores da economia foram convidados para a coletiva do governador. O presidente da Fecomércio Edison Araújo, destacou os esforços do Governador para organizar o Estado e cumprir com os compromissos.

Edison Araújo fez questão de destacar a importância de medidas que foram necessárias para que hoje o Estado possa continuar crescendo apesar da crise.

Participaram da reunião representantes do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Fecomércio, Faems, Amems, Sebrae e Sindicato dos Empregados do Comércio da Capital.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)