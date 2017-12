Em Três Lagoas, governador Reinaldo Azambuja autoriza investimentos de mais R$ 33,6 mi em obras de pavimentação e saneamento

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/15.12.17-GOV-TL-PORTAL.mp3

Somados todos os investimentos públicos feitos nos últimos três anos em Três Lagoas chega a R$ 466,7 milhões. E só nesta sexta-feira, dia 15, o governador Reinaldo Azambuja autorizou mais uma abertura de licitação de obras de restauração de asfalto das principais vias, acesso ao Distrito Industrial, construção de reservatório e implantação de rede de água.

Além disso, o governador assinou ordem de serviço para etapa de restauração de pavimentação já licitada. Esse pacote de obras representa investimento de R$ 33.605.217,91.

Três Lagoas é hoje, a cidade que tem o maior investimento em obras de sistema de água tratada e esgotamento sanitário do Estado. São R$ 146.780.379,25. Os investimentos incluem recursos próprios do Estado e do Governo Federal, através de convênios e transferências, além de verbas alocadas por meio de emendas parlamentares.

Entre as obras autorizadas pelo governador está a assinatura de ordem de serviço para a pavimentação do acesso que liga o aeroporto ao núcleo Industrial, numa extensão de 1,338 Km. Orçada em R$ 2.369.858,98, a obra, segundo o empresário treslagoense Magid Tomé mostra visão empreendedora do governador.

Em Três Lagoas, o governador participou, ainda, da inauguração do Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), que vai dar suporte tecnológico às indústrias locais.