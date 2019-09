Em três anos de gestão, Campo Grande sobe três pontos em ranking de cidade inteligente

Em primeiro lugar na região Centro-Oeste ano passado, Campo Grande subiu mais uma posição no ranking de avaliação de cidade inteligente e conectada estando em 11° lugar no Brasil, segundo a quinta edição do Ranking Connected Smart Cities 2019.

A pesquisa divulgada neste mês, é elaborada pela consultoria Urban Systems em parceria com a empresa de organização de eventos Sator.

Para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o conjunto de ações fazem a diferença. “Nossa gestão define suas ações ouvindo cada setor, planejando as ações de infraestrutura, serviços, comunicação e tecnologia da informação sempre atreladas às necessidades sociais e econômicas. O estímulo à participação dos cidadãos é preponderante para tornar Campo Grande mais inteligente”.

“A agência de tecnologia, além de melhorar a conectividade física entre os órgãos com investimentos e aprimoramento das redes e sistemas, oferece ações inovadoras voltadas às sustentabilidade, criatividade e melhoria na qualidade de vida, com ferramentas e eventos que estimulem a participação popular como o Fala Campo Grande e a coleta de resíduos eletrônicos”, explica o diretor presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Conforme informações da revista Exame, para a edição deste ano, foram incorporados novos seis indicadores baseados na Norma Técnica ISO 37120, que são o uso de veículos de baixa emissão de poluentes, dois critérios relativos à força de trabalho — percentual da força ocupada em setores de tecnologia e comunicação e percentual da força ocupada nos setores de educação e pesquisa —, número de computadores e laptops em escolas públicas, percentual de resíduos plásticos recuperados na cidade e percentual da população que vive em regiões de baixa e média densidade.