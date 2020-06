Em tempos de Covid-19, Senai Empresa oferece soluções para digitalizar processos

Há alguns anos a instituição já vem trabalhando com a digitalização no processo de operação e manutenção de máquinas e equipamento - (Foto: Divulgação)

Com as medidas de isolamento social recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para prevenção da proliferação do novo coronavírus, empresas de diversos segmentos foram compelidas a acelerar o processo de imersão na era digital para se adequar às demandas do mercado em meio à pandemia. Em Mato Grosso do Sul, o Senai Empresa oferece soluções nesse sentido, para que empresários e gestores possam acompanhar as linhas de produção à distância e até fazer alguns ajustes necessários.

Segundo o gerente do Senai Empresa, Thales Saad, há alguns anos a instituição já vem trabalhando com a digitalização no processo de operação e manutenção de máquinas e equipamento, porém, com a pandemia do coronavírus, outras áreas passaram a demandar a digitalização dos processos, desde área de marketing e vendas até a área de estoque, expedição e entrega de pedidos.

“Na área de manutenção, avançamos para o conceito de gestão de ativos, em que o processo de manutenção realizado através de software e aplicativo, totalmente digital, gera maior confiabilidade no processo e auxilia na tomada de decisão dos gestores. E na área de operação, temos monitoramento e controle do processo produtivo com uma consultoria muito utilizada como o primeiro passo para a transição para a Indústria 4.0. No entanto, nos últimos dois meses estamos vendo a demanda aumentar e acreditamos que essa será uma tendência”, afirmou Thales Saad.

Entre as consultorias que tiveram grande procura, o programa Indústria Mais Avançada foi um deles. Trata-se de uma plataforma de aquisição de dados para acompanhamento da quantidade de produtos produzidos e tempos de parada de máquina, auxiliando as empresas a terem informações dos processos em tempo real sem a necessidade de estarem na produção. Os motivos de parada, perda de qualidade ou mesmo baixa performance devem ser justificados nas ocorrências automaticamente identificadas.

Outro produto que merece destaque nesse contexto é o Programa Senai de Manutenção Industrial, um sistema online onde é possível gerir os ativos da empresa, acompanhar remotamente as ações e custos de manutenção, despesas de frota e estoque de almoxarife. Com o histórico de manutenção organizado e indicadores específicos sobre os ativos, é possível adotar medidas para prevenir perdas de processo, sejam elas por manutenções corretivas e ou mesmo por falta de itens essenciais ao desempenho da atividade industrial.

Além dos sistemas já existentes, o Senai Empresa pode desenvolver soluções customizadas de software e sites para apoiar as empresas na digitalização de seus processos. Essas soluções também podem ser utilizadas para capacitar os colaborares em processos e procedimentos industriais, personalizados para a realidade de cada empresa, inclusive de forma remota, com apoio de vídeo aulas, por meio de plataformas de treinamento online. “Estamos recebendo novas demandas, então as soluções também são diferentes para os novos problemas e desafios enfrentados”, ressaltou Thales Saad.

Ele reforçou que o mercado deverá exigir operações cada vez mais eficientes. “Entendemos que esses investimentos sempre trazem retorno financeiro, aumento produtividade e redução dos custos operacionais. Ao somarmos às dificuldades impostas hoje pelo coronavírus na questão da logística e encontros presenciais, o retorno para as empresas se torna ainda maior nesse momento. Além disso, é um caminho sem volta, pois o cliente que começa a usufruir da gestão virtual dos negócios enxerga o ganho e dificilmente retorna para o mundo analógico”, finalizou, completando que mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3311-8533.