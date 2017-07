Em sua quarta edição, Café com negócios traz palestra ‘A Disruptura do Consumidor’

Fundador do ReclameAQUI, Maurício Vargas, realiza palestra no projeto ‘Café com Negócios’ no próximo sábado (29) / Divulgação

No próximo sábado (29), às 8h30, o projeto empresarial ‘Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking’ chega a sua quarta edição, desta vez com a palestra ‘A Disruptura do Consumidor’, com Maurício Vargas, idealizador e fundador do ReclameAQUI, site considerado protagonista da revolução nas relações de consumo entre empresas e os consumidores no Brasil. A edição deste mês acontece na sede da rádio Blink 102, rua Piratininga, 1.100, Jardim dos Estados.

Maurício Vargas iniciou a carreira na área de Relacionamento com o Cliente em 2001, sendo responsável por projetos de alta complexidade nas áreas de Telejornalismo e Web jornalismo, além de projetos especiais para governos e prefeituras no período de 2004 a 2006. Atualmente é palestrante e consultor sobre as relações de consumo em diversas empresas pelo Brasil. Também é gestor de outras empresas responsáveis por inovações na área de consumo. Em 2015, recebeu o título de cidadão de São Paulo.

O projeto ‘Café com Negócios’ foi criado pelo Firula’s Café, agência AD Marketing e pelo consultor Dijan Barros, com o propósito de promover um encontro entre empresários locais, incentivando a conexão, o networking e a troca de conhecimentos e experiências.

Cada edição aborda um tema relacionado a negócios, mercado de trabalho, apresentando soluções criativas de gestão por meio de palestrantes experientes e renomados. No primeiro encontro, realizado em abril, a palestra foi sobre ‘Liderança Aplicada’, apresentada pelo consultor em gestão empresarial e coach Dijan Barros. Na segunda edição, em maio, o tema foi ‘Gestão Empreendedora’, apresentado pelo médico cardiologista e presidente da Cassems Ricardo Ayache. Na terceira edição, em junho, o tema foi ‘As tendências do Marketing Digital’, apresentado pelo especialista em Comunicação e Marketing Digital Fernando Tavares Manzione.

Além da palestra, será servido um delicioso café de manhã aos participantes, assinado pelo Firula’s Café. As reservas são limitadas, para participar o investimento é de R$ 15.

Serviço: a palestra ‘A Disruptura do Consumidor’, com Maurício Vargas, acontece no dia 29 de julho, às 8h30, na sede da rádio Blink 102, rua Piratininga, 1.100, Jardim dos Estados. Entrada: R$ 15. Vendas no Firula’s Café, unidade Euclides da Cunha, 1.102, Jardim dos Estados.

