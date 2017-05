Em sua 6ª edição, feira de artesanatos confeccionados em presídios inicia nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – Artesanatos confeccionados em presídios de Campo Grande serão expostos para a venda na “6ª Feira Artesão Livre – Especial Dia das Mães”. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho da Comunidade da Capital.

A feira inicia nesta quarta-feira (10.5) e prossegue até sexta-feira (12.5) , das 12h às 19h, no Átrio do Fórum de Campo Grande. A exposição reunirá peças exclusivas, entre tapetes, esculturas, quadros, etc, confeccionadas por detentos do Instituto Penal de Campo Grande, Presídio de Segurança Máxima, Centro de Triagem, Presídio de Trânsito e Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”.

A ação tem vários objetivos, entre eles, o de expor à sociedade um dos trabalhos laborais existentes dentro do sistema penitenciário sul-mato-grossense, que possibilita ao custodiado desenvolver habilidades manuais, além do vislumbre de uma profissão digna e geradora de renda.

Texto e foto: Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)