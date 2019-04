Em, SP, viadutos Bresser e Glicério passarão por perícia de emergência

Após a conclusão de mais de 40 vistorias em pontes e viadutos da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 17, que vai contratar em caráter emergencial laudos estruturais para o viadutos Bresser, na Mooca, zona leste, e Glicério, no centro, para verificar as condições das estruturas. O chamamento de emergência será publicado no Diário Oficial da Cidade desta quarta.

O Programa de Metas do prefeito Bruno Covas prevê a realização de inspeção especial de 185 Obras de Arte Especiais (OAE), além da execução de obras de manutenção e recuperação de 50 pontes, viadutos, passarelas ou túneis. Segundo a Prefeitura, já foram vistoriadas 73 OAE.

Na primeira etapa foram vistoriados 33 pontes e viadutos. Nove empresas especializadas estão realizando uma radiografia de 16 OAE em caráter emergencial. Os laudos estruturais das outras 17 OAE da primeira etapa estão sendo contratadas por licitação. A entrega dos envelopes está prevista para o dia 8 de maio.

Em janeiro, a Prefeitura interditou parcialmente a Ponte da Freguesia do Ó e a da Casa Verde, na zona norte, e vai proibir a circulação de veículos com carga superior a 5 toneladas no viaduto General Olímpio da Silveira, na zona oeste. Outra ação foi a interdição total da Ponte da Marginal do Tietê que dá acesso à Dutra, após a constatação do rompimento de uma viga. A previsão de conclusão das obras na ponte que dá acesso à Dutra é 25 de junho.