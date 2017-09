Em SP, rua é interditada no Ipiranga após muro desabar sobre 8 carros

Ao menos oito veículos foram danificados pelo desabamento de um muro de alvenaria na Rua Barão de Resende, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 25. Ninguém ficou ferido.

A via, paralela à Avenida do Estado, segue interditada entre as ruas Palmares e Matias de Albuquerque na manhã desta terça-feira, 26. A Defesa Civil deve fazer uma vistoria para avaliar a causa do incidente e se há risco de novos desabamentos no local.

O muro contornava um terreno onde um galpão está em obras, segundo informações de testemunhas dadas à polícia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a estrutura, de cerca de três metros de altura, caiu sobre a calçada e atingiu os veículos estacionados. Tijolos que se quebraram foram deixados na rua. Os responsáveis pela obra e pelo terreno foram acionados pela autoridades.

Veja Também

Comentários