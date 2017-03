Em SP, protesto interdita por três horas pista da Marginal do Tietê

Um protesto interditou por cerca de três horas a pista local da Marginal do Tietê, na altura de Jaraguá, na divisa entre as zonas norte e oeste de São Paulo, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 6. O ato convocado por lideranças de um movimento de agricultura familiar teve início às 4h, com manifestantes ateando fogo em pneus e pedaços de madeira para interromper o trânsito no local. Por volta das 7h, a pista começava a ser liberada.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, mas não houve registro de conflito. Com faixas e gritos de ordem, o movimento se instalou em frente a uma unidade da empresa JBS, na altura do número 200 da Marginal, próximo à Ponte Atílio Fontana.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito no local foi afetado pela manifestação. Às 7h30, três trechos da Marginal estavam entre os que mais registravam lentidão na área. Da Ponte Atílio Fontana à Ponte do Limão, a pista central tinha lentidão que somava 6,6 quilômetros; na pista local, o tráfego acumulado somava 5,3 quilômetros.

Veja Também

Comentários