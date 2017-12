Em SP, Parque do Ibirapuera ganha fontes dançantes de Natal

A tradicional apresentação de Natal das fontes do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, começam nesta sexta-feira, dia 1º. Até o dia 6 de janeiro, serão três sessões por dia: às 20h30, 21h e 21h30. A dança das fontes vai atingir uma altura superior a 30 metros.

Canções natalinas serão interpretadas por artistas como Maria Bethânia e Dominguinhos. A apresentação terá uma mensagem de paz mundial e as árvores serão acesas ao som de "Happy Xmas (War is over)", de John Lennon.

A introdução do espetáculo simboliza a origem, com um jogo de imagens envolvendo estrelas, planetas e galáxias que se transformam em uma árvore de Natal. Uma árvore do bosque se acende neste momento, representando a primeira árvore plantada no parque.

Em seguida, símbolos representativos da presença da humanidade e do sentimento de união, como comidas e brinquedos simples, fazendo referência à solidariedade. Após a introdução, Papai Noel entra em cena no jogo de luz.

Na trilha do espetáculo, estarão as músicas "Firebird Suite", "Isa Lei", "Making The Plane", "I Love Rock and Roll", "Dance of The Sugar", "The Great Secret", "Milagre dos Peixes", além de "Anoiteceu", na voz de Maria Bethânia e "Sapatinho", com Dominguinhos.

A iluminação terá quase 2 milhões de lâmpadas de LED nas copas das 180 árvores no entorno do lago. A fonte foi reinaugurada em 21 de agosto com o novo espetáculo das águas.