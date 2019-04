Em SP, ônibus cai em ribanceira após colidir com caminhão na Régis Bittencourt

Um ônibus e um caminhão colidiram na manhã desta segunda-feira, 15, no km 306 da Rodovia Régis Bittencourt, na região de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Com a batida, o ônibus saiu da pista e caiu numa ribanceira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h no sentido São Paulo da rodovia, logo após o pedágio. De acordo com as primeiras informações, o motorista do ônibus teve fratura de fêmur e estava preso nas ferragens.

Estão no local viaturas de atendimento Arteris, concessionária que administra a rodovia, além de ambulâncias do Serviço Atendimento Móvel Urgência (Samu) que prestam auxílio às vítimas. De acordo com a Arteris, havia, por volta das 8h40, interdição de duas faixas no km 306. O tráfego seguia pela faixa da esquerda, com 3,5 quilômetros de retenção no horário acima.