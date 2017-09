Em SP, mais um homem é preso por ejacular em passageira dentro de ônibus

Um homem foi preso em flagrante por prática de ato obsceno depois de se masturbar e ejacular na perna de uma passageira dentro de um ônibus na zona leste de São Paulo na manhã desta quarta-feira, dia 27. O coletivo da linha municipal 4311 (Parque São Pedro/São Mateus) passava pela Rua Melo Freire, no Tatuapé, quando a mulher e passageiros perceberam o abuso.

De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou a ser agredido por outras pessoas que estavam no coletivo. O motorista ajudou a deter o suspeito e, com a chegada dos PMs, ele foi levado e autuado em flagrante. Por volta das 11h, o detido e testemunhas chegavam ao 30º Distrito Policial da cidade, no Tatuapé. Até a publicação desta matéria, não havia sido informado se o rapaz irá permanecer preso.

