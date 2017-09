Em SP, incêndio atinge Mercado Municipal de Santo Amaro na madrugada

Um incêndio atingiu o Mercado Municipal de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira, 25. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h30h e, às 5h40, o fogo estava controlado.

Treze viaturas do Corpo de Bombeiros foram direcionadas para o local, na Rua Comendador Elias Zarzur, número 150. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas, mas as instalações do mercado ficaram bastante danificadas.

Recorde

Neste mês, o clima quente, a estiagem e a vegetação seca em muitas regiões do Brasil fizeram com que os primeiros 22 dias de setembro batessem o recorde de incêndio para um mês. Foram 95.046 pontos de incêndio em todo o País, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). É o maior número da série histórica, iniciada em 1999. Até então, o recorde era de 94.516 ocorrências, registrado em setembro de 2007.

