Em SP, homem é preso por matar, a facadas, ex que mudou de cidade para fugir dele

Um homem de 37 anos foi preso nesta segunda-feira, 26, por matar a ex-mulher, uma jovem de 20 anos, que já havia se mudado de cidade para fugir das agressões dele. Luciano Borges da Silva foi até Juquiá, no litoral sul paulista, onde Jennifer Morais Belo estava hospedada na casa da avó. Ele invadiu a casa e a atacou com mais de 20 facadas no pescoço na tarde de domingo, 24, conforme a Polícia Militar (PM) do município.

Luciano ainda atacou dois amigos da família que viram a movimentação, no bairro Vila Sanches, e tentaram detê-lo. Um deles foi esfaqueado no braço e o outro na região do olho. Ambos não correm risco de morte. Jennifer chegou a ser atendida em uma ambulância, mas não resistiu ao ataque.

O casal, que morava em Guarulhos, na Grande SP, se relacionou durante cerca de seis anos e tinha um filho de quatro anos. Jennifer chegou a registrar quatro boletins de ocorrência contra ele por agressões e foi morar com a mãe, havia alguns meses, na mesma cidade. Ainda ameaçada pelo ex, decidiu se mudar para a casa de outros familiares em Praia Grande, no litoral, em junho.

O assassino não sabia onde Jennifer estava morando, mas descobriu que ela passava o final de semana em Juquiá por meio de um post em uma rede social, segundo o relato da polícia sobre o caso. Depois do crime, o criminoso fugiu para uma mata e ficou foragido até a noite de segunda, quando foi preso tentando embarcar em um ônibus de volta para Guarulhos.

A Polícia Civil já havia pedido prisão preventiva contra Silva. Ele deve ser indiciado por feminicídio, que tem pena prevista de reclusão de 12 a 30 anos conforme o Código Penal, além de duas tentativas de homicídio.

