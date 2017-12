Em SP, comerciantes protestam na Avenida do Estado

Um grupo de comerciantes da Feira da Madrugada, no Brás, no Centro de São Paulo, fez um protesto na Avenida do Estado, altura da Rua São Caetano, na manhã desta quarta-feira, 13.

Imagens do jornal "Bom Dia São Paulo" da Globo mostraram que os manifestantes colocaram fogo em pneus nas pistas sentido Santana e sentido centro. De acordo com a Polícia Militar, eles protestam contra um possível fechamento da Feira da Madrugada para reforma do local.

Por volta das 8h30, os manifestantes liberaram a avenida e começaram a se encaminhar para a Rua São Caetano. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estavam orientando o trânsito na região, que ficou bastante complicado.