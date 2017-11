Em SP, ciclista morre após ser atropelado por ônibus no Morumbi

Um ciclista de 28 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite desta segunda-feira, 27, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia, ele descia uma ladeira da Giovanni Gronchi, na altura da rua Guilherme Dumont Villares, quando foi atingido por um ônibus particular que transportava estudantes de faculdades da região.

O acidente aconteceu por volta das 23h desta segunda e o nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades. O Corpo de Bombeiros foi enviado ao local para prestar socorro, mas o homem morreu no local. A polícia vai investigar as circunstâncias do acidente.