Em SP, CET libera novo acesso à pista expressa da Marginal do Pinheiros

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) concluiu neste domingo, 23, as obras de construção de uma nova transposição para a pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco. A ação permite aos motoristas um novo acesso à pista da marginal pela ponte Edson de Godoy Bueno (antiga Itapaiúna).

De acordo com a CET, o objetivo da ação é garantir melhores condições de fluidez ao trânsito e minimizar o impacto da interdição do viaduto que cedeu no dia 15 de novembro.

No último dia 3 de dezembro, a CET já havia liberado um novo trecho de 2,1 km da pista expressa da Marginal do Pinheiros entre a Praça Silveira Santos e o acesso da pista expressa para a local próximo ao Shopping Villa Lobos, que foi ampliada de uma para duas faixas de rolamento.

Atualmente, apenas 2,9 km da pista expressa continuam totalmente bloqueados no sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros, entre o Parque Villa Lobos e o acesso à Rodovia Presidente Castelo Branco, próximo ao CDP de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Essa interdição é necessária para possibilitar o andamento das obras de recuperação do viaduto avariado.

Medidas para redução dos problemas

- O rodízio municipal de veículos foi liberado na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios. A medida favorece os motoristas que já estão saindo da área de vigência do rodízio, para que não sejam autuados caso se vejam retidos numa eventual lentidão. Vale lembrar que o rodízio de veículos de passeio está suspenso na cidade neste final de ano e será retomado no dia 14 de janeiro.

- A CET fez um acordo com a Ceagesp para antecipação em três horas da abertura dos portões para os caminhões, implantando novas entradas e ampliando de cinco para 11 o número de faixas de acesso de caminhões ao Entreposto.

- Outra medida foi a reunião com taxistas que aceitaram oferecer desconto de 40% em corridas solicitadas pela plataforma SPTaxi que tenham origem ou destino na área afetada pela interdição.

- A CET implantou cinco bolsões de estacionamento para embarque e desembarque de táxis em locais próximos aos trechos mais críticos e nas proximidades de estações e terminais de transporte público, para facilitar a integração entre modais.