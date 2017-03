Em SP, bombeiros encontram corpo de mulher na Marginal do Tietê

O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo de uma mulher nas margens do Rio do Tietê, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira, 20. A polícia aguarda o reconhecimento familiar para a identificação da vítima.

De acordo com a corporação, a vítima era adulta e tinha uma tatuagem no braço esquerdo. O Corpo de Bombeiros informou que a polícia apura se o caso tem relação com uma pessoa desaparecida na sexta-feira, dia 17, após cair no Rio Tamanduateí.

