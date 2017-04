Em SP, acidente no Túnel Fernando Vieira de Mello envolve quatro carros

Um acidente envolvendo quatro carros no Túnel Fernando Vieira de Mello, na Avenida Rebouças, no sentido centro, na zona sul da capital paulista, provocou a interdição da via na madrugada desta quinta-feira, dia 13.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o túnel foi liberado por volta das 6h45. O bloqueio causado pelo acidente provocou congestionamento nas Avenidas Rebouças e Francisco Morato, em direção ao centro, na altura da Praça Eugene Boudin. O Túnel Fernando Vieira de Mello faz ligação entre as Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso.

