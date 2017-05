Em solenidade, paraguaios e descendentes que vivem no Estado serão homenageados

As famílias de origem paraguaia que residem em Mato Grosso do Sul serão homenageadas na Assembleia Legislativa, a partir das 19h, desta sexta-feira (12/5), no Plenário Deputado Júlio Maia. A sessão solene é uma proposição do deputado Cabo Almi (PT).

“São paraguaios e descendentes que têm contribuído muito com nosso Estado, seja na cultura, na culinária ou no comércio”, destacou o parlamentar. A data foi instituída pela Lei estadual 2.235/2001 e as celebrações antecedem as festividades do Dia da Independência do Paraguai, que é comemorado em 15 de maio.

O evento é aberto ao público e à imprensa. A Casa de Leis está localizada no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

