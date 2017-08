Em solenidade ao centenário da Santa Casa, Pedro Chaves foi um dos homenageados

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) recebeu nesta sexta-feira (18) a Comenda do Centenário da Santa Casa de Campo Grande, pelos serviços prestados ao maior hospital de Mato Grosso do Sul e um dos maiores da Região Centro-Oeste. Chaves, que já foi presidente da Santa Casa e, no Senado, fez gestões junto à CEF para ajudar financeiramente a instituição, agradeceu a homenagem e destacou a importância da entidade.

“Muito me honra participar das comemorações da Santa Casa de Campo Grande, que , ao longo dos últimos 100 anos, prestou e vai continuar prestando relevantes serviços à toda população de Mato Grosso do Sul, ao Centro-Oeste e aos países vizinhos. Todos os funcionários, diretores, parceiros, autoridades e o corpo clínico estão de parabéns, por terem contribuído para essa história de sucesso. Essa comenda tem um significado muito especial para mim e vai ficar exposta em um lugar especial no meu escritório e , principalmente, no meu coração”, afirmou o senador.

Pedro Chaves encerrou o discurso com bom humor.

“Quero estar presente em muitas celebrações e quem sabe até nos 200 anos da Santa Casa", disse o senador, ao salientar sua confiança na evolução da medicina e na competência dos médicos da instituição. "Confio em vocês, viu gente?", brincou ele, arrancando risos e aplausos dos presentes.

