Em Sete Quedas, Governo do Estado realiza o sonho da casa própria de 100 famílias

Campo Grande (MS) – Cem famílias do município de Sete Quedas – a 471 quilômetros de Campo Grande, realizam nesta terça-feira, dia 18, um dos grandes sonhos de qualquer família brasileira – a casa própria.

As unidades habitacionais divididas entre os Residenciais Iporã I e II, são do Programa Minha Casa Minha Vida, e foram viabilizadas pelo Governo do Estado. Os investimentos entregues somam mais de R$ 13 milhões, incluindo R$ 8,2 milhões em habitação, além de obras de pavimentação e saneamento.

Durante a entrega o governador Reinaldo Azambuja falou sobre a satisfação de ver a felicidade estampada em cada um dos beneficiados, e ainda anunciou mais investimentos no município.

O prefeito Chico Piroli lembrou todo o esforço da equipe do governo do Estado para garantir que estas cem famílias fossem contempladas com a casa própria.

Fabiana Aparecida dos Santos, é uma dessas beneficiadas com uma unidade habitacional.

As unidades habitacionais foram construídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Dos R$ 8,2 milhões investidos nas casas, R$ 1,56 milhão são de recursos próprios do Governo do Estado. Além disso, as moradias contam com toda infraestrutura: asfalto, água, energia elétrica e sistema de aquecimento solar.

