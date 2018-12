Em Seminário de Vereadores, Reinaldo Azambuja reafirma compromisso de diálogo com representantes da população

Ele contou ainda que vai destinar metade do salário para entidades assistenciais.

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja renovou o compromisso com o municipalismo para a próxima gestão (2019-2022). Ele participou nesta quinta-feira (13.12) do 13º Seminário para Vereadores, em Campo Grande, e afirmou que em janeiro de 2019 irá retomar a agenda com prefeitos e vereadores para ouvir e atender as demandas da população.

“Acho que um dos grandes avanços foi conseguirmos, mesmo nesses quatro anos de dificuldades, pactuar investimentos com os municípios. Fizemos obras, asfaltamos e recapeamos ruas, construímos pontes de concreto, ajudamos a recuperar estradas municipais, ajudamos a ampliar e construir hospitais. Fizemos nesses quatro anos um Governo bem municipalista, presente nas cidades, e muito dessa construção foi feito das reuniões que nós tivemos com vocês vereadores”, disse.

Durante os quatro anos de mandato, o Governo do Estado construiu mais de 100 pontes de concreto, garantiu mais de 25 mil casas, concluiu mais de 200 obras herdadas de administrações anteriores e fez o maior investimento em saneamento da história. Todos os municípios receberam obras e ações do governo estadual. O governador destacou que é preciso continuar a ouvir os representantes da população para saber quais são as necessidades mais recentes de cada localidade.

“Eu tive reunião com prefeitos e prefeitas e pactuei que vou retomar a agenda para os próximos quatro anos, para ouvir dos municípios as prioridades. O que é prioridade hoje não é a mesma de ontem porque muitas coisas do passado foram resolvidas. Mas demandas sempre virão”, afirmou.

O governador disse ainda que, neste segundo mandato, irá destinar metade do próprio salário para entidades assistenciais. Como primeiro ato, em janeiro de 2015, o governador cortou o próprio salário pela metade, por meio de um decreto, com validade até 31 de dezembro de 2018. O resultado da economia ficou nos cofres públicos. Agora, o dinheiro economizado irá para entidades que prestam serviços filantrópicos.

O presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, Jeovani Vieira dos Santos, destacou a gestão municipalista de Reinaldo Azambuja. “Eu quero deixar, em nome da diretoria da União das Câmaras de Vereadores, o agradecimento por ter caminhado junto conosco sempre com carinho, atendendo as demandas dos vereadores do Estado”.

Também participaram da cerimônia de abertura o 1º suplente de senador, José Chagas dos Santos, e o advogado e assessor do conselheiro Ronaldo Chadid do Tribunal de Contas do Estado, Tercio Albuquerque.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro