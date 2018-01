Em SC, Blumenau decreta situação de emergência após fortes chuvas

As chuvas torrenciais que assolam Santa Catarina trouxeram prejuízos a Blumenau, no Vale do Itajaí, que decretou situação de emergência. Blumenau é um das cidades mais populosas do Estado e já sofreu com duras enchentes, que deixaram suas ruas alagadas por mais de um mês. Nesta semana, a cidade tem sido impactado por temporais e deslizamentos de terras.

A Defesa Civil registrou 330 casos de deslizamentos. Duas casas desabaram - os moradores não estavam dentro, e as ruas estão cobertas por espessas camadas de barro. Em alguns bairros, a água invadiu casas e arrastou veículos.

Os bombeiros socorreram um homem que não conseguia sair de dentro do carro e estava sendo levado pela enxurrada, e também uma senhora, de dentro de casa, com água na altura da cintura.

O transporte coletivo está circulando parcialmente, e ruas, escolas e prédios públicos foram danificados. O levantamento da prefeitura de Blumenau ainda não foi concluído, mas o município estima que os prejuízos ultrapassem os R$ 6 milhões.

No final da tarde desta quarta-feira, 17, o prefeito Napoleão Bernardes assinou o decreto de estado de emergência.