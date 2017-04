O frio chegou antes do inverno em Santa Catarina. A primeira onda começou na quinta-feira, com sensação térmica de -19ºC em Urupema, na Serra. Ontem, ao amanhecer, dez cidades estavam com a temperatura abaixo de zero. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcavam -4,87ºC até 8 horas. Segundo o meteorologista Ronaldo Coutinho, o dia mais frio do ano no Estado também foi o de maior nevoeiro no mês de abril dos últimos 20 anos.

