Em São Paulo, Reinaldo Azambuja lança campanha de turismo para promover MS no Brasil

Campo Grande (MS) – “Visit MS – Você no seu Melhor Estado”. Esse é slogan da nova campanha de marketing do turismo de Mato Grosso do Sul que será lançada nesta quinta-feira (28.9) pelo governador Reinaldo Azambuja na ABAV Expo 2017, a feira de turismo mais tradicional do Brasil realizada em São Paulo (SP).

Durante o evento, que inicia às 12h (horário de Brasília/DF), será lançada ainda o site Visit MS, que será um canal permanente tanto para o turista que deseja conhecer o destino MS (com montagem de pacotes e pedido de orçamento, vídeo, fotos, etc), quanto para o profissional do turismo (com e-book, vídeo de treinamento, fotos).

Por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), o governo estadual terá uma agenda diária de ações de fortalecimento do turismo durante a ABAV Expo 2017, onde, além do lançamento, estão programadas atividades culturais, interatividade com o público e gastronomia. A feira estará aberta ao público até a sexta-feira (29.9), na Expo Center Norte – Pavilhões Vermelho e Verde, na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme.

Acompanham o governador Reinaldo Azambuja na agenda o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; o diretor-presidente Fundtur MS, Bruno Wendling; o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV Nacional), Edmar Bull; o presidente da ABAV/MS e proprietário da empresa Impacto Ecoturismo (Campo Grande/MS), Ney Gonçalves e outros 63 representantes do trade turístico do Estado.

28 (quinta-feira)

12h às 20h – Óculos de realidade virtual de destinos turísticos de MS | Cabine 360º (quem visitar o estande poderá tirar fotos como se estivesse no destino) | Degustação de comida regional com o Chef Marcílio Galeano, da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal | Atendimento ao público.

14h – Palestra Mato Grosso do Sul: “Desmistificando a venda dos destinos Pantanal e Bonito” – Palestra apresentada por Cristina Moreira, vice- presidente da Visit Pantanal – Associação de Turismo do Pantanal de Miranda e Região do Pantanal Sul, e por Alexandre Costa Marques, presidente do Fórum Regional de Turismo do Pantanal e membro do Comitê da Reserva da Biosfera Pantanal.

15h – Show Trajetória da Música do MS com Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato:em comemoração aos 40 anos do MS, esses experientes músicos de destaque no cenário cultural de Mato Grosso do Sul apresentam a trajetória da música do estado, em uma releitura de músicas regionais conhecidas nacionalmente.

16h – Lançamento do “Visit MS”, a nova campanha de marketing do turismo de Mato Grosso do Sul. Será lançado também o site www.visitms.com.br que será um canal permanente tanto para o turista que deseja conhecer o destino MS (com montagem de pacotes e pedido de orçamento, vídeo, fotos, etc), quanto para o profissional (com e-book, vídeo de treinamento, fotos).

17h – Show de Gabriel Sater – desde a infância esteve imerso no universo cultural da música da qual faz parte a família do pai, o violeiro Almir Sater. Gabriel é um artista de expressão nacional, com participação em vários festivais, novelas (como ator e em trilhas sonoras) e shows pelo mundo afora. O compositor, instrumentista e cantor apresenta músicas autorais e regionais, como Trem do Pantanal, Chalana e outras.

29 (sexta-feira)

12h às 20h – Óculos de realidade virtual de destinos turísticos de MS | Cabine 360º (quem visitar o estande poderá tirar fotos como se estivesse no destino) | Degustação de comida regional com o Chef Marcílio Galeano, da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal | Atendimento ao público.

16h – Show Trajetória da Música do MS com Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato:em comemoração aos 40 anos do MS, esses experientes músicos de destaque no cenário cultural de Mato Grosso do Sul apresentam a trajetória da música do estado, em uma releitura de músicas regionais conhecidas nacionalmente.

