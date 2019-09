Em São Paulo, número de homicídios dolosos cai 9,38% em agosto

O número de casos de homicídios dolosos no estado de São Paulo caiu 9,38%, passando de 224 em agosto de 2018 para 203 em agosto deste ano.

O número de vítimas diminuiu 9,87%, com 23 vidas poupadas, segundo balanço mensal divulgado hoje (25) pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com boletim, as taxas dos últimos 12 meses – de setembro de 2018 a agosto de 2019 caíram para 6,25 casos, sendo 6,57 vítimas de homicídios dolosos a cada grupo de 100 mil habitantes.

O balanço mostra que os latrocínios também tiveram queda na comparação mensal, passando de 23 para 10 ocorrências registradas em agosto. O número de vítimas passou de 23 para 11. Os estupros aumentaram 0,29%, com três casos a mais na comparação dos meses de agosto de 2018 e 2019. Houve um caso de extorsão mediante sequestro no mês passado e o indicador ficou zerado em agosto de 2018,.

Os roubos e furtos recuaram 26,3% ao passar de 4.822 para 3.554. Os furtos de veículos também diminuíram 7,67% em agosto, com 7.904 registrados ante os 8.561 de agosto no ano passado. Os roubos de carga passaram de 748 para 592, uma queda de 20,86%.

Segundo os dados, os roubos em geral subiram 0,38% em agosto, com variação de 82 casos a mais registrados. O número de furtos caiu 0,91% no período, com 42.936 ocorrências.

A secretaria informou ainda que as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica efetuaram 17.576 prisões em agosto, o que corresponde a um aumento de 1,06%.

No mês, 1.034 armas de fogos foram retiradas das ruas e 4.172 flagrantes de tráfico de drogas foram registrados.