Em São Paulo, governador diz que ferrovia Dourados-Paranaguá traz competitividade aos nossos produtos

O governador participou nesta terça-feira, em SP, do lançamento de protocolo de adesão de investidores ao projeto de implantação de um tronco ferroviário ligando Dourados ao porto de Paranaguá, no Paraná.

Com o lançamento do PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse, os investidores têm 60 dias para adesão ao projeto de viabilidade econômica. Os estudos de viabilidade estão orçados em R$ 25 milhões. Já os investimentos na implantação da ferrovia estão estimados em R$ 10 bilhões.

Para o governador o projeto, coordenado pela Ferroeste com a interlocução dos governos do Paraná e de Mato Grosso do Sul, permitirá aos dois estados expandir as fronteiras do agronegócio.

O chefe do executivo destacou que a implantação do tronco ferroviário também traz competitividade aos produtos da agroindustrialização.

O novo tronco da Ferroeste terá mil quilômetros em dois trechos – Dourados-Cascavel e Paranaguá-Guarapuava. No trecho de Mato Grosso do Sul, a Ferroeste será interligada ao ramal da ferrovia Rumo, que liga Itahum (Dourados) a Maracaju, Sidrolândia, Campo Grande e aos extremos Leste (Três Lagoas) e Oeste (Corumbá).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)