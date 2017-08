Em São Paulo, governador afirma que MS tem potencial para abertura de novas industrias nos setores da avicultura e suinocultura

O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, realizado de 29 a 31 de agosto em São Paulo, é considerado o maior e mais importante evento do setor, já que leva conhecimento técnico, recebe representantes dos mais variados segmentos e tem o objetivo de fomentar novos negócios.

O Governo de Mato Grosso do Sul participa com estande próprio levando informações para os investidores dos mercados nacional e internacional. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o Estado tem capacidade significativa para expandir as atividades e propiciar ao empresário ambiente ideal para garantir um negócio lucrativo.

O governador lembra que já existem incentivos para a abertura de novas plantas.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, esteve entre os palestrantes do evento. Ele acredita que Mato Grosso do Sul possui hoje, tem potencial para se projetar internacionalmente.

Números divulgados por Jaime Verruck revelam que somente nos frigoríficos instalados em solo sul-mato-grossense, o abate de aves gerou 6.444 empregos formais. Nos galpões pertencentes aos produtores, trabalham outros 2.432 funcionários diretos.

A Câmara Setorial da Avicultura, demonstra que o número de abates cresceu 56% nos últimos dez anos, enquanto a produção teve alta de 70% nesse período.

Já a suinocultura apresentou aumento de 30% do rebanho nos últimos 10 anos. No mesmo período os abates aumentaram em 116%.

A colheita recorde do milho, tem relação direta com o crescimento da avicultura e suinocultura, uma vez que é o principal insumo utilizado pelas indústrias. Somente a safra de 2016 foi de mais de 9 milhões de toneladas.

