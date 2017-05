Em São Paulo, espetáculo de marionetes da China tem única apresentação

O Grupo de Teatro de Marionetes de Wuhan, um dos mais conhecidos da China, vai fazer três workshops sobre arte do teatro de bonecos a partir de amanhã (10) até sexta-feira (12), no Instituto Confúcio e um único espetáculo será apresentado no Teatro São Bento, no dia 13 de maio, contando com participantes das oficinas. A programação é gratuita e tem vagas limitados.

O teatro de marionetes na China teve origem na Dinastia Qing, há mais de 160 anos, e tem influência da cultura Jingchu, que desempenha um importante papel na história do desenvolvimento da arte do teatro de bonecos na China e no mundo. Durante as décadas de 80 e 90, o teatro de marionetes de Wuhan foi famoso na China por apresentar importantes óperas, dramas e musicais.

Os workshops têm como objetivo ensinar aos participantes como fazer algumas marionetes ao estilo chinês e as técnicas de apresentação.

Workshops

Local: Instituto Confúcio na Unesp

Rua Dom Luís Lasanha, 400 – Ipiranga (esquina com Av. Nazaré)

Dias: 10, 11 ou 12 de maio, das 19h às 21h

Inscrições: [email protected] ou (11) 2066-5950

Espetáculo

Local: Teatro São Bento

Largo São Bento, s/n (próximo ao Metrô São Bento)

Dia 13 de maio, às 19h

Para o espetáculo, o tíquete deve ser retirado até o dia 12 de maio, no Instituto Confúcio na Unesp (Rua Dom Luís Lasanha, 400) ou o nome deve ser deixado na lista (e-mail: [email protected] ) para o tíquete ser retirado no local e dia do espetáculo.

