Em São Paulo, agências da Caixa têm movimento tranquilo para saques do FGTS

O movimento de trabalhadores para saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estava tranquilo nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) percorridas hoje (13) pela reportagem da Agência Brasil, em Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade de São Paulo, logo após a abertura do atendimento ao público. Para atender, especificamente, este público, a instituição iniciou o expediente duas horas mais cedo, às 8h.

Em locais mais distantes, no início da tarde, os beneficiários formaram filas no atendimento. Este foi o caso, por exemplo, de agências localizadas nos municípios de Embu das Artes e Taboão da Serra, na região sudoeste da Grande São Paulo.

No último sábado (11), a CEF manteve plantão nas agências e o movimento foi considerado normal. O próximo plantão está previsto para ocorrer, no próximo dia 13 de maio.

Veja Também

Comentários