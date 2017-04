Em São Gabriel, Vereadores e servidores participam de programa de formação continuada da Prefeitura

Os vereadores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste participaram, na noite desta terça-feira (24), da abertura do programa de formação continuada dos servidores proposto pelo Executivo Municipal, "Transformar Visão em Ação". Além dos servidores da Casa de Leis, secretários municipais, do prefeito Jeferson Tomazoni e de outras autoridades, também participaram do evento, os vereadores Valdecir Malacarne, Fernando Rocha, Luizinho do Ferro Velho, Roberto Emiliniani e Vagner Trindade.

"Reconhecemos o valor da capacitação dos servidores como forma de qualificar os serviços prestados ao nosso município. Temos de parabenizar a atitude da gestão e esperamos que a palestra de hoje nos proporcione frutos positivos para nossos servidores e nossa cidade", comentou o presidente da Câmara, Valdecir Malacarne, na abertura do evento.

No evento, o professor Cersi Machado apresentou a palestra "O Poder da Motivação - Prepare-se para ser um profissional acima da média". Foram tratados temas como liderança, engajamento de equipes, atendimento ao cliente e principalmente, a motivação dos servidores.

Segundo estimativa da prefeitura, cerca de 550 servidores participaram do primeiro encontro do programa.

Palestrante - Cersi Machado atua há mais de 14 anos no mercado como o palestrante especialista em motivação, atendimento ao cliente e comprometimento profissional. Além de palestrante, treinador e coach, o professor é membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e possui selos WEC de qualidade como palestrante, de acordo com a rigorosa avaliação da ISO 10015.

Em 2013, Cersi Machado recebeu o Prêmio Excelência e Qualidade Brasil na categoria Palestrante Empresarial do Ano, pela Associação Brasileira de Liderança.

Veja Também

Comentários