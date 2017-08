Em Santa Rita do Pardo, vice governadora Rose Modesto participa de programação do Agosto Lilás

Como parte das ações do Agosto Lilás, a vice governadora Rose Modesto esteve nesta terça-feira no município de Santa Rita do Pardo onde proferiu palestra alertando contra as diversas formas de agressão à mulher e convocando toda a sociedade contra o problema, que na sua visão é cultural.

A vice governadora destacou as ações do governo do Estado no combate à Violência contra a mulher.

Ainda no município, em entrevista a Radio Vale do Pardo, Rose Modesto aproveitou para destacar os investimentos da gestão Reinaldo Azambuja em Santa Rita do Pardo e na região.

Rose Modesto ainda visitou o local onde está sendo construída a nova sede do Paço Municipal e um frigorífico onde são abatidas 300 cabeças de gado ao dia.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários