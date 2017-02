Em Salvador, PF faz Operação Conversão para combater câmbio ilegal

Com o aumento do número de visitantes na capital baiana, a Polícia Federal (PF) fez hoje (20) a operação Conversão, no Pelourinho, região com grande fluxo de turistas, em Salvador. O objetivo, segundo a PF, foi combater o câmbio ilegal, feito sem autorização do Banco Central.

Cerca de 15 policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, na sede de quatro empresas de turismo da região. Com a apreensão de documentos e materiais, a PF vai investigar as empresas que vendiam moeda estrangeira de forma ilegal. Mesmo sem autorização, os estabelecimentos anunciavam publicamente o serviço de câmbio devido ao aumento do fluxo de turistas neste período.

Segundo a PF, a troca de moedas só pode ser feita mediante autorização do Banco Central, que “assegura a estabilidade e o controle de crédito.” Caso contrário, a instituição deixa de ter conhecimento dessas informações e passa a regular o mercado financeiro com base em dados incorretos.

Nas lojas do Pelourinho, foram apreendidos documentos, mídias e “diversos valores em moeda estrangeira”. Uma empresa que operava sem autorização foi flagrada pela PF. O próximo passo da operação é uma perícia e o encaminhamento dos valores apreendidos para a Justiça. Os envolvidos, caso condenados, podem pegar entre um e quatro anos de prisão.

