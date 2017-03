Em Salvador, Elevador Lacerda ganha cor roxa pelo dia mundial da epilepsia

Um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Elevador Lacerda - que faz a ligação entre a cidade baixa e a alta - ganhou iluminação roxa durante a noite de ontem e assim segue até o próximo domingo (26). O objetivo é chamar a atenção para o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, 26 de março.



O Dia Roxo, mundialmente conhecido como Purple Day, é lembrado anualmente quando as pessoas de todo o mundo são incentivadas a vestirem roupas de tons roxos, pela conscientização da epilepsia. Na capital baiana, entre 30 mil e 60 mil pessoas têm a doença, segundo estimativa da Liga Brasileira de Epilepsia, que calcula cerca de 300 mil em toda a Bahia.

Ainda segundo a liga, a doença é causada por uma alteração temporária do funcionamento do cérebro, quando não motivada por febre, drogas ou distúrbios de metabolismo. Uma parte do cérebro passa a emitir sinais incorretos, durante segundos ou minutos, o que pode provocar uma crise parcial ou generalizada a depender da região cerebral. Por causa disso, os sintomas podem ser mais ou menos evidentes nos pacientes.

O Dia Roxo foi criado em 2008 por uma criança de nove anos, Cassidy Megan, junto com a Associação de Epilepsia da Nova Escócia. A ideia era conscientizar as pessoas para encorajar os pacientes de epilepsia e mostrar que eles não devem se sentir solitários.

