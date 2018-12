Em ritmo carnavalesco, SAD fecha o ano com 90% das metas cumpridas

Campo Grande (MS) – Ao som de marchinhas carnavalescas, com direito a serpentinas e estandarte para identificar a alegoria, gestores e servidores da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) se reuniram nesta sexta-feira (14.12) para apresentação dos resultados das metas firmadas no início do ano de 2018.

Das entregas pactuadas no contrato de gestão com o governador Reinaldo Azambuja e entregues com percentuais acima de 95%, estão, o aprimoramento do ciclo de gestão de desempenho, a execução de um programa piloto de desenvolvimento de lideranças, a implantação de um programa de qualidade de atendimento ao público, a elaboração de uma carta de serviços ao cidadão, a implantação de módulo para gerenciar a central de materiais, e o aprimoramento do plano de compras governamentais.

Entre as metas pactuadas no contrato interno de gestão da SAD, pode-se considerar entregue o credenciamento e a implantação de cursos de pós-graduação pela Fundação Escola de Governo (Escolagov), a modernização do Portal do Servidor que conta com 14 milhões de acessos, a construção de indicadores de qualidade do macroprocesso de compras, a gestão do patrimônio com arrecadação de mais de R$ 5 milhões com leilão de bens e imóveis obsoletos, e a expansão do sistema de comunicação eletrônica EdocMS para os municípios do Estado.

Para o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, essas entregas são reflexo da dedicação dos servidores. “Olha a transformação que fizemos em todos os setores. Em todos os setores houveram avanços. Eu agradeço primeiramente a Deus, e ao governador Reinaldo Azambuja que nos deu total liberdade para que pudéssemos fazer as transformações e as mudanças que nós fizemos, e claro, agradeço a cada um de vocês que sempre abraçaram tudo com dedicação e comprometimento” ponderou.

O secretário-adjunto, Édio Viegas, seguiu a linha do titular e agradeceu o empenho de cada servidor. “Durante esses quatro anos, cuidamos de setores estruturantes do Governo, e conseguimos consolidar grandes mudanças que farão parte da história deste Estado. Hoje é um dia de mostrar os resultados, mas especialmente de parabenizar e agradecer o envolvimento de cada servidor nessas entregas” enfatizou.

Das metas entregues, seis iniciativas foram pactuadas com o governador Reinaldo Azambuja, no contrato de gestão, e 22 integram o contrato interno de gestão, pactuado em março entre o titular da SAD e os superintendentes da pasta. A apresentação dos resultados das metas e indicativos foi conduzida pela equipe da Assessoria de Gestão Estratégica e Desburocratização (Asged).

Texto e fotos: Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)