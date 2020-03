Em ritmo acelerado, Programa de Melhorias inicia atividades em agências do interior

Campo Grande (MS) – A Diraf (Diretoria de Administração e Finanças) em conjunto com a Divisão de Engenharia do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está à todo vapor no desenvolvimento do Programa de Melhorias da Estrutura Física das Agências.

No ano passado, as 78 agências de trânsito no interior do Estado foram avaliadas para levantando prioridades e verificando as demandas. Após esse trabalho foram definidas as metas para no ano de 2020. “O objetivo é que até o final deste ano, sejam ampliadas e reformadas cerca de 15 agências, e construídas pelo menos três”, explicou o diretor João Rocha.

Conforme a engenheira do Departamento, Maria Moura, alguns projetos já estão prontos e os atendimentos das demandas começaram no início deste ano. “Foram adquiridos e estão sendo instalados nas agências, obedecendo uma ordem de prioridade, móveis e ar condicionado que atenderá toda a demanda”, comenta.

Maria explica que com relação a obras de ampliação de reforma das agências, ainda no ano de 2019, a agência do Fácil Guaicurus foi reformada. No mês passado a agência de Aparecida do Taboado recebeu três rampas de acessibilidade.

O próximo passo será a assinatura de uma ordem de serviço para reforma e ampliação da agência de Dois Irmãos do Buriti. “Estamos com o projeto pronto e em processo de licitação também a reforma da agência de Dourados e São Gabriel do Oeste”, comenta Maria.

Além disso, já está aberto o processo de licitação de pavimentação da pista de provas práticas da Sede e a pista do Detranzinho.

Os próximos projetos a serem licitados serão para a Sede, agência de Chapadão do Sul e Camapuã.

Viviane Freitas – Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul – Detran/MS