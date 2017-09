Em Ribas do Rio Pardo, Governo do Estado garante 192 moradias

O sonho da casa própria está prestes a se tornar realidade para 192 famílias de Ribas do Rio Pardo. O investimento do Governo do Estado nas novas unidades é de mais de 2 milhões de reais.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o Programa Habitacional vai realizar o sonho da casa própria de muitas famílias que vivem do aluguel.

Pelas regras do programa, a responsabilidade pela construção está dividida três partes: a Prefeitura Municipal doa o terreno com infraestrutura básica (água, energia, arruamento e iluminação pública); o Estado constrói as bases das residências com fundação, instalações hidráulicas e sanitárias, contrapiso e primeira fiada em alvenaria; e a família beneficiada com a moradia entra com a mão de obra e a compra do material restante.

Segundo a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, por meio do “Lote Urbanizado”, o Governo propicia ao cidadão que não tem casa própria, mas possui capacidade de investimento, a oportunidade de ter uma moradia.

Os participantes devem seguir os critérios estabelecidos pela Agehab, como renda familiar entre R$ 1.300,00 e R$ 4.800,00. Tem prioridade mulher chefe de família, famílias com filhos, pessoas com deficiência, ou com maior tempo de permanência no município.

