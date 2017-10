Em reunião na Fiems, BB vai apresentar as simplificações na liberação de recursos do FCO

Reunião ira discutir as simplificações que o Banco do Brasil implantou no processo de contratação das linhas de crédito do FCO / Divulgação

O setor produtivo de Mato Grosso do Sul, constituído pela Fiems, Famasul, Fecomércio-MS, Faems e Amems, e representantes do Sebrae/MS e Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) estarão reunidos, nesta segunda-feira (09), às 9 horas, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, para conhecer as simplificações que o Banco do Brasil implantou no processo de contratação das linhas de crédito do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste).

No “Dia do FCO Empresarial – Semana Nacional de Crédito”, o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Glaucio Zanettin Fernandes, apresentará os novos procedimentos adotados para liberação de recursos do Fundo, destinado à implantação, ampliação e modernização de empreendimentos agrícolas, industriais, de comércio e serviços.

“Os processos estão mais céleres, menos burocráticos e mais democratizados e, com isso, o Banco do Brasil está absolutamente certo de que haverá ampla adesão por parte do setor produtivo. Conseguimos automatizar os processos, encurtar uma série de etapas e, por isso, ganhamos velocidade na contratação e disponibilização dos recursos”, afirmou o superintendente Glaucio Fernandes, que detalhará aos presentes as mudanças nos procedimentos.

Ele acrescenta, ainda, que as mudanças nas regras do FCO são importantes para a retomada do crescimento do País e, por isso, saíram do papel e estão, de fato, sendo colocadas em práticas pelo Banco do Brasil. “Essa maior agilidade na liberação de recursos contribui para a promoção do desenvolvimento econômico, com a retomada da geração de empregos. Ainda que de maneira tímida, a economia do País está em ascensão e o empresário está estimulado a investir. Por isso, convidados aqueles que já tiveram alguma experiência com o BB, ou que ainda não conhecem a forma de atuação da instituição, a conhecer a nova cara do FCO”, reforçou.

Além disso, durante o evento, os técnicos do Banco do Brasil estarão à disposição do público presente para simular financiamentos e tirar as principais dúvidas. Outra novidade é que no evento, que terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Fiems, será lançado o “WhatsApp FCO”, cujo número é (67) 9 9205-2111, para que empresários e produtores rurais tirem dúvidas sobre a aquisição de crédito.

O FCO é um agente de desenvolvimento da Região Centro-Oeste mantido pelo Banco do Brasil. No âmbito do Fundo, há a linha do FCO Rural, com investimento e custeio para produção agrícola e pecuária e implementação, ampliação ou modernização de agroindústrias ou cooperativas, enquanto no FCO Empresarial as pessoas jurídicas e microempreendedores individuais têm acesso às linhas para infraestrutura econômica e desenvolvimento industrial, do turismo regional e dos setores comercial e de serviços.

