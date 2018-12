Em reunião integrada do Sistema Fiems, Longen destaca trabalhos para atender indústria estadual

Reunião integrada do Sistema Fiems - Divulgação

Ao participar nesta quinta-feira (06/11) da primeira reunião gerencial integrada do Sesi e Senai de Mato Grosso do Sul, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou o novo modelo de atuação articulada do Sistema Indústria no Estado, que deverá trabalhar cada vez de forma mais unida, buscando melhores resultados para atender cada vez melhor as indústrias sul-mato-grossenses.

“Sempre fazemos reuniões com gestores das Casas, mas nesse modelo novo de integração é a primeira vez. Em um alinhamento de trabalho para 2019, entendemos que é importante essa união porque o Sistema Fiems é um só. Sabemos que esse será um ano de desafios, mas entendo que se unirmos as forças do Sesi e do Senai, cada um na sua área, vamos conseguir atender as demandas do nosso cliente, que é a indústria e está ansiosa para os nossos trabalhos em 2019”, afirmou Sérgio Longen.

Com relação às expectativas para o próximo ano, o presidente da Fiems declarou estar ansioso e esperançoso, como a maioria dos brasileiros. “O Brasil tem dado sinais de que vamos viver um novo momento e esperamos que o desenvolvimento esteja à frente das ações em todos os governos e que a gente continue passando a limpo os problemas que temos e redirecionando os recursos”, completou após participar da reunião realizada na Faculdade de Tecnologia do Senai de Campo Grande.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, reforçou que essa é a primeira vez que o Sistema Fiems realiza uma reunião gerencial integrada. “Queremos que todos vistam a mesma camisa e trabalhem em conjunto, de forma articulada nos processos para que alcancemos melhores resultados. Acreditamos que essa é também uma forma de troca de experiências, analisando os pontos fortes e fracos de cada Casa como exemplo para melhorias”, relatou.

Segundo o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, o propósito do encontro faz parte do novo ciclo de gestão do Sistema Fiems. “Nosso desafio aqui é colocar toda essa nossa estrutura num novo movimento, atingindo melhores resultados. Temos uma força de trabalho experiente e, portanto, devemos entregar um trabalho de excelência para atender melhor a indústria de Mato Grosso do Sul”, finalizou.