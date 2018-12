Em reunião com Reinaldo Azambuja, árabes manifestam interesse na importação de produtos do agronegócio

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e equipe do Governo do Estado receberam nesta sexta-feira (7.12) o embaixador do Sultanato de Omã, Amad Hamood Salim Al Abri, para tratar sobre parceria comercial. O interesse principal do país árabe é a importação de produtos do agronegócio de Mato Grosso do Sul.

O embaixador do Sultanato de Omã disse que a equipe reconheceu no Estado várias oportunidades de investimento, até com parcerias na área da educação, mas principalmente no fornecimento de produtos do agronegócio, como milho, carne e soja. O projeto é que os itens abasteçam o centro de distribuição daquele país, que pretende ser fornecedor estratégico de alimentos e outros produtos para território Asiático e do Oriente Médio.

“Omã quer se tornar um centro de distribuição para toda a região. Vamos levar os produtos do Estado até o país para fazer a distribuição para a Ásia e Oriente Médio”, detalhou. Omã tem posição estratégica na foz do Golfo Pérsico, fazendo fronteira com os Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Como contrapartida, os representantes do país árabe pediram investimentos do Brasil e do Estado no setor logístico. “Identificamos problemas de logística”, disse. O governador Reinaldo Azambuja concordou que há um “gargalho logístico” no Brasil, mas que o poder público tem avançado em soluções. Preocupado com essa questão, nos últimos anos o Estado tem investido em pavimentação, manutenção e restauração de rodovias estaduais para facilitar o escoamento da produção, além de avanços em parceria com a União para o transporte ferroviário.

O governador destacou que atualmente a produção estadual utiliza principalmente os portos de Santos e Paranaguá para exportação, mas em médio prazo irá contar com saída rodoviária e ferroviária até os portos do Chile e Peru. “Dependendo do interesse de vocês e da negociação podemos definir qual seria a melhor rota de escoamento dos produtos até Omã”, adiantou.

Para avançar nas negociações, o embaixador do Sultanato de Omã convidou o governador para fazer uma visita ao país e conhecer a estrutura do centro de distribuição, que já recebeu investimento de mais de 20 bilhões de dólares. No encontro, Reinaldo Azambuja manifestou que nessa visita poderão compor a comitiva integrantes da equipe do Governo e empresários, além de outros governadores e ministros. “Vamos agendar para o próximo ano”, programou.

Participaram do encontro no gabinete do governador os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel; de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck; o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Fabio Edir; além de outros representantes das pastas.

Representando o país árabe também estiveram presentes o presidente da CS Groups Negócios Internacionais, Cheik Abderrrahmane Mohamed El Hacen; e o presidente da Brukcham, Câmara de Comércio Brasil-Reino Unido, Alexandre Antônio da Costa Lucena.

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro