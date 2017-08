Em reunião com municípios, governo avança na criação de mapeamento turístico de MS

Campo Grande – Representantes dos conselhos de turismo dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul se reuniram nessa terça-feira (22.8), em Campo Grande, para conhecer mais sobre o sistema estadual que vai classificar as cidades de acordo com o seu potencial turístico.

O evento promovido pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), órgão ligado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), é mais uma etapa do programa de classificação turística do Estado, que quer chegar a todos os municípios.

Mato Grosso do Sul caminha para ser um dos poucos estados do país a ter um mapa turístico completo. O diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, explica que o sistema é on-line e o evento de desta terça-feira é voltado para apresentá-lo aos municípios, para que todos saibam o passo a passo a seguir.

“Essa classificação em quatro níveis é importante para saber o potencial turístico de cada cidade e poderá ser usado na tomada de decisões de projetos e investimentos. Mas, é importante que cada gestor faça a sua parte para evoluirmos nesse projeto”, afirma Bruno.

Ex-secretária estadual de Turismo e atual gestora de Campo Grande nesta área, Nilde Brun, destaca que o Programa de Classificação Turística é essencial para que os municípios se conheçam e entendam o processo de desenvolvimento de políticas públicas.

“Muitas vezes a cidade não sabe por onde começar e por ai ela começa a entender e focar em ações que vão nortear os próximos passos”, afirma, ao ressaltar que o ponto principal é que o município “faça o dever de casa”.

Trabalho feito por Aparecida do Taboado, cidade que vê na piscicultura a oportunidade de alavancar o turismo de negócios e desenvolvimento econômico. Jary Augusto Silva é gestor municipal de turismo e presidente do Fórum de Secretários de Turismo do Estado, e conta que há anos a cidade realiza ações para crescer nessas áreas.

“Aparecida do Taboado tem um conselho ativo e diante do fomento da piscicultura na cidade, trabalha para criar eventos voltados à cadeia produtiva”, explica. Este ano o governo do Estado fechou parceria com a GeneSeas, que vai investir para ampliar sua atuação no município, que pode chegar a ser líder nacional na produção de tilápia.

O dever de casa também é feito em Miranda, município com grande atrativo turístico e que recebe centenas de visitantes anualmente. Representantes do turismo, Priscila Alonso Figueiredo e Dionatan Miranda, participaram da reunião e destacaram a importância das ações feitas pelo Estado.

“O trabalho do governo ajuda principalmente no apoio técnico para diagnóstico de necessidades e nortear as ações que devem ser feitas por nós”, diz Priscila ao ressaltar que tem sentido a Fundação mais próxima dos municípios.

Texto e foto: Priscilla Peres – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

