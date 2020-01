Em reunião com cônsul, Longen defende uma maior aproximação com os Estados Unidos

Longen aproveitou a oportunidade para destacar as potencialidades do setor industrial de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação/Assessoria

Ao participar, nesta segunda-feira (28), em Campo Grande, de uma reunião com o cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil, Adan Shub, promovido pela Amcham (Câmara Americana de Comércio), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, defendeu uma maior aproximação econômica de Mato Grosso do Sul com os norte-americanos. Ele também aproveitou a oportunidade para destacar as potencialidades do setor industrial de Mato Grosso do Sul e reforçou a necessidade de estreitar as relações comerciais entre Brasil e EUA.

“Esse evento realizado pela Acham trouxe a oportunidade de conversarmos com o cônsul norte-americano para apresentar as potencialidades que Mato Grosso do Sul, tanto no setor industrial, quanto na área do turismo. Entendemos como um encontro oportuno em um momento de retomada da economia e a aproximação cada vez maior com os norte-americanos é importante para o setor industrial do Estado”, afirmou Sérgio Longen.

O líder industrial explicou que durante o encontro foram pontuadas as preocupações do setor, muitas vezes relacionadas à indústria frigorífica do Estado. “De forma geral, foi um momento de marcar nossa posição frente ao mercado americano de que é importante um alinhamento, como também é importante que os EUA entendam que o Brasil evoluiu e Mato Grosso do Sul, em especial, está pronto para atender a demanda daquele País”, completou.

Na avaliação do cônsul Adan Shub, Mato Grosso do Sul tem magníficas potencialidades em todos os setores, como energia, agronegócio, tecnologia e turismo. “As companhias americanas estão interessadas a investir e vemos algumas grandes empresas já instaladas aqui, como a Cargil e ADM. Então enxergamos a possibilidade de estreitarmos ainda mais a nossa relação, principalmente na área de serviços, insumos e tecnologia, porque Mato Grosso do Sul faz parte de uma região muito dinâmica e temos muito interesse de trabalhar em parceria com a Fiems”, comentou.

Para a coordenadora de membership da Amcham, Any Ribeiro, o encontro teve como objetivo apresentar ao cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil as potencialidades e possibilidades de investimentos em Mato Grosso do Sul. “Nós sempre promovemos encontros entre empresários para discutir conexões de mercado, possibilidades, oportunidades para poder aperfeiçoar o mercado cada vez mais e proporcionar uma melhor relação com o Estado Unidos”, finalizou.