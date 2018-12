Em posse do novo presidente do TRT, Longen destaca modernização das leis trabalhistas

Responsável por comandar o Tribunal do Trabalho para o biênio 2019/2020, Nicanor de Araújo destaca a questão das audiências pré-processuais - Divulgação

Ao participar da solenidade de posse do novo presidente do TRT/MS (Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul), desembargador do trabalho Nicanor de Araújo Lima, realizada na noite de ontem (17/12), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande (MS), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a modernização das leis trabalhistas e a expectativa de manter o bom relacionamento entre as duas instituições.

"Com certeza o TRT há tempos vem estreitando as relações do trabalho, que envolvem as duas forças, laboral e patronal. Entendemos que deve ser mantido amplo diálogo com essa nova gestão, até porque a nova legislação já ampliou as discussões com relação ao acordado sobre o legislado e, nesse sentido, entendemos que a lei se modernizou e o TRT também irá ampliar essas áreas de defesa", afirmou Longen.

Na mesma linha, o novo presidente do TRT/MS, desembargador do trabalho Nicanor de Araújo Lima, reforçou que a Fiems sempre foi uma grande parceira e assim deve continuar pelos próximos anos. "Temos o presidente Sérgio Longen como um grande amigo e a gente tem procurado, junto com ele, fazer projetos para que a gente possa desenvolver a questão de acordos com as empresas industriais", assegurou.

Responsável por comandar o Tribunal do Trabalho para o biênio 2019/2020, Nicanor de Araújo destaca a questão das audiências pré-processuais, que é quando a Justiça chama as partes interessadas antes que elas ingressem com a ação judicial. "Nós temos resolvido muitas situações, principalmente envolvendo grandes empresas e sindicatos e trabalhadores de forma coletiva em geral", salientou.

Sobre o novo presidente do TRT

Natural de Salvador (BA), o desembargador do trabalho Nicanor de Araújo Lima formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pelo então Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. Ele foi advogado entre 1978 a 1983, professor de Direito Processual do Trabalho da Unigran no período de 1992 a 1998 e professor de Direito do Trabalho na mesma instituição nos anos de 1992 a 2004.

Sua trajetória profissional na Justiça do Trabalho começou em 1983, como assessor de juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Em 1989, foi aprovado para o cargo de juiz do Trabalho substituto do TRT da 10ª Região. Foi promovido, pelo critério de merecimento, à presidência da 1ª Vara do Trabalho de Dourados, tendo tomado posse e entrado em exercício em 1991.

Além disso, foi nomeado, em 1998, mediante promoção pelo critério de antiguidade, para o cargo de desembargador do Tribunal. Exerceu a Vice-Presidência pela primeira vez no biênio 2003/2004 e em dezembro de 2004 tomou posse como presidente do TRT/MS.